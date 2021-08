Liverpool, Van Dijk: «Aspettavo di tornare in campo da tanto tempo»

Virgil Van Dijk ha parlato dopo la vittoria del Liverpool contro il Norwich: le parole del difensore dei Reds

«Aspettavo di tornare in campo da tanto tempo, mi sento bene: ora penso solo a recuperare fisicamente. Guardando il risultato finale sembra che sia stata una vittoria facile, ma in certi momenti siamo stati messi in difficoltà forse anche a causa della stanchezza: la squadra si è espressa su buoni livelli, ora speriamo di continuare così».