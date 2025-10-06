Lobotka Napoli, parla il ct Calzona: «Si sottoporrà a un esame e vedremo come sta». Le ultimissime sulle sue condizioni

La Slovacchia guidata da Francesco Calzona si avvicina alle qualificazioni per il Mondiale 2026 con un’incognita pesante: la possibile assenza di Stanislav Lobotka. Il regista del Napoli, considerato il vero faro tecnico della nazionale, ha riportato un problema fisico durante la sfida di campionato contro il Genoa. A confermare le sue condizioni non ottimali è stato lo stesso commissario tecnico, che in conferenza stampa ha espresso preoccupazione per la disponibilità del centrocampista nelle prossime gare decisive.

PAROLE – «Stanislav Lobotka si sottoporrà a un esame e vedremo come sta. Anche Ivan Schranz si sottoporrà a esami. Restiamo in contatto con David Hanck, rispettiamo la sua decisione e incrociamo le dita affinché tutto vada per il meglio. Se possibile, faremo tutto il possibile per renderlo disponibile e aiutare la squadra».

Lobotka rappresenta il vero faro tecnico della nazionale slovacca e la sua eventuale assenza peserebbe in vista delle sfide del 10 e 13 ottobre contro Irlanda del Nord e Lussemburgo. Intanto, anche Antonio Conte – commentando l’accaduto dopo Napoli-Genoa – ha confermato che il centrocampista ha avvertito una fitta nella zona pubalgica e che serviranno ulteriori valutazioni nei prossimi giorni.