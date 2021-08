Locatelli: «La Juventus è il mio sogno da quando ero bambino»

Locatelli, le prime parole alla Juve: «Sempre stato il mio sogno». Il centrocampista parla da giocatore bianconero

Manuel Locatelli è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Queste le sue prime parole da bianconero a Juventus TV.

«È un sogno che si realizza, il sogno di un bambino che ha lavorato tanto, che ha dato tutto in campo. Arrivo alla Juve e ho voglia di scendere in campo per i tifosi. Non vedo l’ora di scendere in campo allo Stadium, questo è un punto di partenza».

