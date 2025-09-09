Locatelli alla Rai: «Reazione importante alla mia autorete. Dobbiamo dare la vita per questa maglia». Le dichiarazioni del centrocampista

Nel bene e nel male, Manuel Locatelli è stato uno dei protagonisti assoluti della folle vittoria dell’Italia contro Israele. Una serata iniziata nel peggiore dei modi con un’autorete, ma conclusa con la gioia per tre punti fondamentali e la consapevolezza di aver dato tutto. Ai microfoni della Rai, il centrocampista azzurro ha analizzato con grande lucidità una partita che ha definito un ottovolante di emozioni, sia a livello personale che di squadra.

La sua analisi parte proprio dalla sua travagliata prestazione, specchio delle difficoltà e della capacità di reazione di tutta la squadra. «E’ stata una partita folle. Abbiamo avuto una reazione importante, io sono partito male facendo l’autogol e poi ho preso la traversa. Più tardi ho fatto anche un salvataggio importante». Un percorso individuale che lo ha visto passare dallo sconforto per l’autogol a un salvataggio decisivo sulla linea, simbolo di chi non ha mai smesso di lottare.

Allargando lo sguardo alla prestazione collettiva, Locatelli ha offerto una disamina equilibrata, sottolineando i pregi offensivi ma senza nascondere i gravi problemi difensivi e un approccio iniziale da non ripetere. «Sono da sottolineare i cinque gol segnati, ma ne abbiamo presi anche quattro e quindi ci saranno da fare delle analisi. Siamo stati lì e abbiamo portato a casa una gara fondamentale. Israele è fastidioso, ha giocatori veloci e brevilinei: ci siamo sistemati dopo essere andati un po’ in difficoltà, alla fine penso che abbiamo fatto abbastanza bene. Siamo partiti un po’ contratti, mentre i nostri avversari erano più spensierati: non è possibile cominciare così, abbiamo fatto molti errori e per questo è difficile dare un giudizio sul match».

Infine, il centrocampista della Juventus ha chiuso con un richiamo ai valori fondamentali del gruppo: la responsabilità individuale e l’attaccamento ai colori azzurri, veri motori della rimonta. «Sono fondamentali questi tre punti, tra di noi c’è sinergia in spogliatoio ed è importante. A questo livello, quando si sbaglia bisogna prendersi delle responsabilità. Dobbiamo dare la vita per questa maglia». Un messaggio forte, che certifica come la vittoria, al di là degli errori, sia figlia del carattere e dell’unione di un gruppo che ha saputo soffrire e reagire insieme.