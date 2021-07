Locatelli, parla Brocchi: «È pronto per una big, si completa con chiunque»

Cristian Brocchi ha parlato di Manuel Locatelli, allenato ai tempi del Milan

Intervistato da Tuttosport, Cristian Brocchi ha parlato così di Manuel Locatelli, obiettivo ora della Juventus che fece esordire in Serie A col Milan nel 2016. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24

PRONTO PER UNA BIG – «Sì. Anche perché forse proprio la personalità è il suo miglior pregio. Ci sono tanti giocatori forti a livello di qualità, ma la differenza tra giocare in una squadra di medio livello e poter giocare in una grande la fa proprio la personalità. E lui ha sicuramente una personalità spiccata: non ha paura di giocare, più palloni tocca più incide, non si nasconde mai e vuole sempre la palla. Non avrà nessun problema a giocare con una maglia più pesante».

CENTROCAMPO JUVE – «Secondo me si completa con chiunque, proprio perché ha la bravura e l’intelligenza tattica per lavorare in qualsiasi ruolo con qualsiasi compagno di reparto, adeguandosi alle caratteristiche di chi gli gioca vicino».