La Roma potrebbe cedere Diawara a gennaio e dare l’assalto a Locatelli, che piace anche alla Juventus sul mercato

Torna d’attualità una possibile cessione a gennaio di Diawara in casa Roma. Il centrocampista ex Napoli sta avendo poco spazio nell’undici di Fonseca e a gennaio potrebbe cambiare maglia come scrive il quotidiano Leggo.

Diawara piace in Premier League soprattutto a West Ham e Leicester, con la Roma che starebbe pensando a Manuel Locatelli per sostituirlo. Per il talento del Sassuolo, in evidenza anche in Nazionale, ci sarà però da superare la concorrenza della Juventus.