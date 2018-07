Colpo Sassuolo, in arrivo Locatelli dal Milan: le cifre

Manuel Locatelli ad un passo dal Sassuolo. Incontro in corso tra le dirigenze, poi via alle firme sui contratti: ecco la cifra che guadagnerà il Milan

Grande colpo di calciomercato in dirittura d’arrivo per il Sassuolo che è pronto ad ufficializzare in queste ore l’arrivo di Manuel Locatelli dal Milan. Le voci sull’interesse dei nero-verdi per l’ex enfant prodige del calcio italiano si erano cristallizzate circa una settimana fa ma pare che in queste ore sia arrivata la fumata bianca per il trasferimento del giocatore. Locatelli sarà a breve un nuovo calciatore del Sassuolo, un’operazione totalmente slegata da quel possibile arrivo di Domenico Berardi al Milan paventato nelle scorse settimane.

Passiamo ai dettagli dell’operazione. Secondo quanto rivelato pochi minuti fa dalla redazione di Sky Sport, infatti, è attualmente in corso di svolgimento l’incontro tra il dirigente del Sassuolo, Carnevali, e il Milan per cercare di chiudere definitivamente l’accordo comprensivo degli ultimi dettagli. Il trasferimento di Locatelli in Emilia avverrà per una cifra di circa 11-12 milioni di euro: la cessione sarà a titolo definitivo tuttavia il Milan sta spingendo per inserire all’interno un diritto di ricompra del cartellino per una cifra maggiore. Attesa la fumata bianca definitiva nelle prossime ore, poi Locateli sarà un nuovo calciatore del Sassuolo di De Zerbi.