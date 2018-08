Locatelli fa le cose per bene: visite col Sassuolo, al Milan nessuna recompra?

Visite mediche col Sassuolo per Locatelli: il centrocampista in arrivo dal Milan con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Niente recompra?

Tutto secondo programma: sono iniziate da qualche minuto le visite mediche di Manuel Locatelli, nuovo acquisto del Sassuolo. Il centrocampista, in arrivo dal Milan, è a Reggio Emilia per firmare il contratto che lo legherà alla squadra neroverde, come largamente annunciato già settimana scorsa: sabato mattina il giocatore di scuola rossonera non era partito alla volta di Madrid, dove il resto dei compagni in serata avrebbero disputato l’amichevole contro il Real, proprio perché già in parola col Sassuolo. L’arrivo contestuale in queste ore di Tiemoué Bakayoko dal Chelsea in rossonero ha fatto poi il resto, liberando di fatto Locatelli per la nuova esperienza.

Ulteriori dettagli – e novità – anche sulle modalità e sulle cifre che porteranno il giocatore al Sassuolo: prestito oneroso a 2 milioni di euro per il Sassuolo con obbligo di riscatto per la prossima stagione fissato a 10 milioni di euro più eventuali altri 2 di bonus per un costo totale dell’operazione a favore del Milan di 14 milioni di euro potenziali. Per il momento non è dato sapere se i rossoneri abbiano mantenuto – così come da programma – un eventuale diritto di recompra sul giocatore. Le ultime in tal senso lasciano propendere verso il no.