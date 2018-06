Loew è sicuro: «La Germania supererà il girone»

Le parole di Joachim Loew al termine di Germania-Messico, match che ha visto i sudamericani trovare la vittoria per 1-0

Loew, allenatore delle Germania, al termine del Joachimallenatore delleal termine del match perso contro il Messico , ha parlato così ai microfoni dei giornalisti: «Uscire al primo turno dopo aver perso un Mondiale? Non ho alcuna idea di perché sia accaduto ad altre nazionali, ma non succedere a noi. Supereremo il turno. Di certo aver perso la prima partita è una delusione, non ci siamo abituati. Bisogna però adattarsi, non perdiamo la testa e non cambiamo la nostra natura. Non dobbiamo andare nel panico, abbiamo altre due gare per correggere il nostro risultato».

Il commissario tecnico dei tedeschi ha continuato: «Al momento di certo non penso all’avversario degli ottavi. Siamo sotto pressione, non dobbiamo preoccuparsi degli incroci. Nella ripresa siamo cresciuti, abbiamo ritrovato il nostro modo di giocare e ciò dimostra che abbiamo le giuste energie. Nei primi 45 minuti abbiamo giocato male, siamo stati vulnerabili perché abbiamo perso tante palle a centrocampo. Purtroppo eravamo stranamente nervosi, bisogna capire il perché. Messico? E’ stato come ce lo aspettavamo, ma noi non cambiamo il nostro modo di giocare per adattarci agli avversari. Se avessimo giocato come al sito, li avremmo sconfitti. Ora siamo colpiti, di certo non siamo contenti, ma abbiamo l’esperienza necessaria per reagire alle sconfitte».