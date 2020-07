Longo avvisa la Juve: «Derby? Nessuna paura» – VIDEO

Moreno Longo lancia la sfida alla Juventus di Maurizio Sarri dopo la sconfitta del Toro contro la Lazio. Le sue parole

Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Toro contro la Lazio. Queste le parole del tecnico granata sul prossimo impegno della squadra: il Derby della Mole.

«Sappiamo qual è il calendario: c’è il derby. Di conseguenza cercheremo di tirare fuori il massimo per una partita per noi, per la nostra gente, per i nostri tifosi. Cercheremo di dare tutto per portare a casa una vittoria che per noi sarebbe salutare».