Lookman Inter, ecco l’offerta dell’estate per l’attaccante: bonus quasi impossibili all’Atalanta! Tutti i dettagli

Lookman Inter, l’affare saltato nel calciomercato estivo: ecco i bonus “impossibili” decisero l’esito della trattativa

Emergono nuovi e succosi retroscena sulla mancata operazione che avrebbe portato Ademola Lookman all’Inter la scorsa estate. Nonostante l’attaccante nigeriano, reduce da una stagione straordinaria culminata con la vittoria del Pallone d’Oro africano, fosse un obiettivo concreto, la trattativa con l’Atalanta è fallita a causa delle nette divergenze sulle cifre e, in particolare, sui bonus.

Il Dettaglio Cruciale: Scudetto o Champions Subito

Secondo quanto riportato da TMW, l’Atalanta aveva fissato il prezzo del cartellino a 50 milioni di euro. L’offerta dell’Inter si era fermata a 42 milioni di euro più 3 milioni di bonus, ma la natura di questi incentivi si è rivelata il nodo centrale. I 3 milioni, infatti, sarebbero scattati solo in caso di vittoria immediata dello Scudetto o della Champions League nella prima stagione. Una formula ritenuta troppo complessa e quasi irrealizzabile dalla Dea, che non ha ritenuto soddisfacente la proposta nerazzurra, mantenendo ferma la sua valutazione iniziale.

Affare Rinviato: Il Futuro di Lookman Resta Aperto

L’operazione non è andata in porto e Lookman è rimasto a Bergamo, ma il suo prezzo non è sceso. Anzi, si prevede che il cartellino mantenga una valutazione elevata in vista delle prossime finestre di mercato. Nelle ultime settimane, si è registrato un nuovo interessamento da parte del Galatasaray, che si aggiunge ai club di medio-alto livello europeo. L’Inter, pur restando alla finestra, sa che la pista per il fuoriclasse nigeriano è legata a condizioni economiche molto esigenti.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

