Los Angeles FC al Mondiale per Club da ripescata. Il sogno di Palencia: «Questi soldi non si guadagnano neanche vincendo 8 campionati»

Sergi Palencia, terzino spagnolo del LAFC, si prepara ad affrontare una sfida storica: questa sera, la sua squadra debutterà contro il Chelsea nel primo turno del nuovo Mondiale per Club FIFA. Una partita che segna un momento importante non solo per la carriera del giocatore, ma per tutto il calcio statunitense.

In un’intervista a MARCA, Palencia ha commentato non solo l’aspetto sportivo del torneo, ma anche quello economico, sottolineando come negli Stati Uniti lo sport sia vissuto in maniera profondamente diversa rispetto all’Europa:

PAROLE – «Sapete già com’è lo sport negli Stati Uniti. Qui lo sport è un business e uno spettacolo. Ci sono molti soldi in gioco. Basta guardare i contratti NBA o di football americano per rimanere a bocca aperta. Qui i club sono spesso visti più come aziende. In Spagna, l’approccio è più emotivo o culturale. Non si possono vincere i soldi del Mondiale per Club nemmeno vincendo la CONCACAF Champions League o otto campionati consecutivi».

Secondo il difensore, le entrate economiche del Mondiale per Club sono talmente elevate da superare perfino i premi di vittorie come la CONCACAF Champions League o otto campionati nazionali consecutivi.

Dal punto di vista sportivo, Palencia ha sottolineato quanto sia incredibile che il LAFC, nato solo otto anni fa, possa oggi competere con giganti del calcio mondiale:

ANCORA – «Sarà un torneo davvero speciale, soprattutto per come sono andate le cose. Con quella sanzione contro il Club León, abbiamo improvvisamente sentito parlare della possibilità di partecipare al Mondiale per Club. All’inizio, pensavamo di essere destinati direttamente al torneo perché eravamo secondi in Champions League CONCACAF, e ci siamo detti: “Abbiamo vinto alla lotteria!”. Ma poi è stata organizzata questa partita contro il Club América, che è stata spettacolare. Quest’opportunità è caduta dal cielo.

Questo club è stato fondato solo otto anni fa, quindi avere l’opportunità di competere a questo livello, contro i migliori al mondo, è enorme. È un’opportunità per il nome del club di iniziare a farsi conoscere a livello internazionale, di aumentare il suo valore e di attirare l’attenzione. Sappiamo che ci sono differenze e vogliamo davvero vederne la portata»

Il giocatore ha concluso esprimendo orgoglio e ambizione, affermando che partecipare alla FIFA Club World Cup è una chance unica per far conoscere il nome del LAFC a livello globale e misurarsi contro le realtà più affermate del calcio mondiale.