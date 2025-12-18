Losanna Fiorentina, parla Goretti: «Bisogna ritrovare un equilibrio giusto affinché si abbia un obiettivo comune. Nello spogliatoio...»

Losanna Fiorentina, le parole di Goretti nel pre gara: «Bisogna ritrovare un equilibrio giusto affinché si abbia un obiettivo comune»

Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Losanna, il direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Nel suo intervento sono stati toccati diversi temi: dalle scelte di formazione al clima che si respira nello spogliatoio viola, fino al mercato ormai alle porte, destinato a catalizzare l’attenzione nelle prossime settimane. Le sue parole:

PAROLE – «I giocatori che hanno giocato poco vorranno dimostrare all’allenatore che sta sbagliando a non farli giocare»

ARIA NELLO SPOGLIATOIO – «Bisogna ritrovare un equilibrio giusto affinché si abbia un obiettivo comune. Si parlava di cosa è stato vissuto e cercavamo di ripercorrerlo all’indietro. Ragionavamo con i dirigenti, i vari staff e i giocatori che a inizio stagione abbiamo vissuto un periodo di “presunzione”, poi lo smarrimento fino a quando siamo arrivati a un momento buio dal quale stiamo cercando di ripartire. È ora di accendere la luce. Ora tutto è decisivo».

MERCATO – «Adesso è importante ragionare su questo mese di dicembre consapevoli che arriverà gennaio e la fiorentina dovrà essere pronta. Prima di arrivare lì però il club deve fare uno step interno per arrivare a quel mese».

