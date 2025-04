Lotito sugli scontri di Lazio Roma: «Delinquenti! Io voglio combattere la violenza. Ecco come bisogna intervenire» - Calcio News 24

Lotito, presidente della Lazio, ha voluto parlare degli incidenti accaduti contro la Roma. Le parole

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in conferenza stampa sugli episodi violenti durante il Derby.

VIOLENZA – «Io sono stato il primo a combattere certi fenomeni violenti. Bisogna creare una dicotomia tra tifosi e delinquenti. Vengono etichettati come tifosi persone che non hanno nulla a che fare con il tifo. La maggior parte delle persone sono per bene, seguono con passione la squadra, organizzano coreografie incredibili e quella di domenica, per la quale ci siamo complimentati come società, l’avete vista tutti. Sono loro che incarnano la passione autentica del nostro club. Altri atteggiamenti invece non hanno niente a che vedere con i nostri valori. Si dice di vietare i derby di notte, ma gli scontri sono avvenuti alle 5 di pomeriggio! Il problema è che bisogna fare uno screening e dividere chi delinque, e emetterlo in galera, da chi si comporta in maniera corretta. Per me alcuni di quelli che hanno fatto gli scontri non sono neanche tifosi. La Lazio da sempre mette in campo azioni di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità, di un tifo sano, di aiuto alle persone. Crediamo in questi valori. Se poi qualcuno, delinquente abituale, si maschera da tifosi per fare certe cose, allora lì bisogna intervenire con la repressione severa».