Lotito: «Dietro le manifestazioni di dissenso c’è qualcuno che paga»

Lotito sicuro: «Dietro le manifestazioni di dissenso c’è qualcuno che paga. Ma sono un combattente». Le parole del presidente della Lazio

In una intervista rilasciata al quotidiano Domani, il presidente della Lazio Claudio Lotitoha affrontato con tono battagliero le numerose questioni che lo vedono al centro dell’attenzione, dalla contestazione della tifoseria al suo ruolo politico, fino alle voci su una possibile vendita del club.

Il patron biancoceleste ha commentato le recenti, imponenti manifestazioni di dissenso, sottolineando una presunta regia esterna dietro le proteste più plateali e riaffermando la sua determinazione a non lasciarsi intimidire. «Finché il dissenso non travalica il rispetto delle regole, va bene. Io vado avanti, indosso l’impermeabile estate e inverno, sono un combattente e mai un reduce. Probabilmente do fastidio a qualcuno. Non sono io che stabilisco chi, ma faccio le mie considerazioni. Sicuramente dietro c’è qualcuno che spende soldi, va in giro, affitta un aereo per fare degli striscioni in cielo. Chi paga questa roba?».