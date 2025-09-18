Lazio, problemi di salute per Lotito? Il numero uno biancoceleste non ci sta: «Notizie false e prive di ogni fondamento»

Lazio, problemi di salute per Claudio Lotito? Il numero uno biancoceleste non ci sta: «Notizie false e prive di fondamento». Le sue dichiarazioni

Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni diffuse sui social e riprese da testate online hanno alimentato dubbi sulle condizioni di salute del presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito. Alla guida del club dal 2004, il numero uno biancoceleste ha scelto di intervenire personalmente per smentire le voci e rassicurare tifosi e investitori.

«Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento» – ha dichiarato in una nota ufficiale. Lotito ha inoltre affrontato il tema delle recenti telefonate private rese pubbliche, definendole «conversazioni diffuse senza alcuna autorizzazione». A tal proposito, ha reso noto di aver incaricato i propri legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.

Con questa presa di posizione, il presidente intende chiudere ogni polemica e riportare il dibattito sui risultati sportivi e sul percorso di crescita della società, ribadendo l’obiettivo di mantenere la Lazio competitiva in Italia e, in prospettiva, anche in Europa.

NOTA DEL CLUB – “In relazione ad alcune notizie circolate nelle ultime ore, desidero precisare quanto segue.

Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento.

Per quanto riguarda le telefonate rese pubbliche, si tratta di conversazioni private diffuse senza alcuna autorizzazione. Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei diritti.

È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l’ambiente e l’immagine della S.S. Lazio, società quotata in Borsa e quindi sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità.

Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la S.S. Lazio con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto, continuando in una gestione solida che porterà il Club a operare con forza e stabilità per altri 125 anni di storia”.