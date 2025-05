Lotito non ha dubbi: «La pirateria uccide il calcio. Da oggi tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi!»

Lotito parla della pirateria nel calcio: «La pirateria uccide il calcio. Da oggi tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi!». Le parole

Il numero uno della Lazio, Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una conferenza presso la sede del CONI, in cui si è parlato anche del tema legato alla pirateria nel mondo del calcio. Le dichiarazioni del presidente biancoceleste:

PIRATERIA- «La pirateria uccide il calcio e come tale va contrastata, senza contraddizioni. Per questo è stata varata la norma di cui sono stato portavoce. L’AGCOM ora potrà chiedere ai siti internet di tagliare subito lo streaming pirata e un intervento avverrà entro 30 minuti: tempistiche che sono all’avanguardia a livello europeo. Con questa norma saranno puniti anche gli spettatori che si rendono complici, chi pensa di farla franca con abbonamenti illegali deve sapere che questo lascia traccia e che può essere perseguito penalmente. Non si scappa più, la gente lo deve capire e questo è il messaggio che deve essere trasmesso. Tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi. Da oggi non si scherza più».

