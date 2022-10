Lotito: «Salernitana storia chiusa, mi aspettavo più riconoscenza»

Claudio Lotito è tornato a parlare del suo rapporto con l’ambiente della Salernitana, di cui è stato proprietario

Claudio Lotito ha parlato al Messaggero in vista di Lazio-Salernitana.

LE PAROLE – «La Salernitana è una storia chiusa, anche se mi sarei aspettato molta più riconoscenza per tutto quello che ho fatto. Lazio? Anche senza Ciro infortunato, che riabbracceremo più forte e carico, siamo una certezza di questo campionato e abbiamo tutte le carte in regola per restare in alto. Questa squadra, costruita intorno al marchio di Sarri, non smette più di stupire e tifosi con un gioco spettacolare e concreto. Non ci priveremo dei nostri giocatori più ambiti perchè questo club ormai ha grandi obiettivi ed è un punto di arrivo. La Lazio è una grande famiglia anche insieme al suo pubblico che speriamo presto di portare in uno stadio tutto nostro».