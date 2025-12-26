Lotta salvezza, Liverani spiega: «Il Parma è in mani solide, salvarsi è fondamentale e ci sono tutte le componenti. Pronostici? Comprende tante squadre»

Lotta salvezza, Fabio Liverani, ex giocatore e allenatore, ha parlato a ParmaLive della situazione dei ducali e della concorrenza nella parte bassa di classifica

Ai microfoni di ParmaLive è intervenuto Fabio Liverani, ex centrocampista e oggi allenatore, per fare il punto sulla stagione del Parma e sul percorso intrapreso dalla società sotto la guida del presidente Kyle Krause. Liverani, che ha vissuto in prima persona il periodo di transizione tra vecchia e nuova proprietà, ha offerto una lettura lucida del presente e delle prospettive dei ducali.

KRAUSE E LA SOLIDITÀ DEL CLUB – «Anche se non sono stato scelto, ho trovato una famiglia e un presidente che volevano fare il bene della società del Parma. Il club veniva da delle mani sicure: la proprietà precedente, gente di Parma che voleva bene al Parma. Nonostante arrivasse una proprietà straniera ho avuto la stessa percezione: di essere nelle mani solide di un imprenditore importante che voleva fare le cose bene, senza far mancare nulla e riportare e mantenere il Parma a livelli molto alti».

CARLOS CUESTA E IL PARMA DI OGGI – «Non ho grandi consigli da dargli. Credo che il campionato italiano sia difficile da affrontare con queste squadre. Magari uno pensava che un allenatore che veniva dall’Arsenal portasse un calcio di un certo tipo. La realtà è che il Parma deve lottare, deve fare punti, deve mantenere la categoria perché è fondamentale per la programmazione e la crescita della società e dei giovani».

IDE E REALTÀ DELLA SERIE A – «Io credo che le idee vadano annesse alle caratteristiche dei calciatori che uno ha, quindi penso che non abbia bisogno di consigli da parte mia. La conoscenza del calcio italiano piano piano gli farà capire che fare punti nel nostro campionato è difficile con tutti, bisogna avere organizzazione».

LA LOTTA PER LA SALVEZZA – «Il Parma sta facendo il suo campionato, credo che sappiano che è un campionato anche di sofferenza: chi lotta per la retrocessione deve rimanere equilibrato, sereno e l’ambiente Parma te lo permette. Ci sono tutte le componenti per salvarsi, poi farlo o no vedremo. Questo sarà un campionato duro fino all’ultima giornata per tutti».

PRONOSTICI SULLA ZONA BASSA – «Onestamente no, perché secondo me fino a chi ha oggi 16 punti non si può sentire tranquillo. La lotta salvezza comprende tante squadre. Anche una squadra in difficoltà come la Fiorentina può vincere 2-3 partite di seguito. Trovarne oggi tre destinate alla retrocessione è quasi impossibile».

