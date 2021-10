Lotta scudetto, Guidolin: «In sette in corsa. Il Napoli mi affascina, Juve di nuovo solida»

Francesco Guidolin ha fatto i suoi pronostici per la corsa scudetto in Serie A

Francesco Guidolin, ex allenatore dell’Udinese, in una intervista al Corriere dello Sport ha fatto i suoi pronostici per la lotta scudetto in Serie A.

JUVENTUS – «Avete visto che reazione ha avuto nelle ultime settimane? Il lavoro di Allegri comincia a dare risultati importanti, la Juve è di nuovo solida, compatta e motivata. Max è un grande e non ha bisogno di avvocati difensori, ma credetemi, una squadra che ha vinto quasi tutto nell’ultimo decennio non è facile che abbia sempre addosso anche la necessaria cattiveria. Rimonta? Può ripeterla, ma troverà salite molto più impegnative rispetto a quell’anno, anche perché ha davanti squadre più preparate e più forti di allora».

NAPOLI – «Detto che giocava bene anche con Gattuso, Spalletti da grande allenatore qual è gli ha portato altre cose. Mi affascina il Napoli, è una squadra che privilegia il gioco, ha qualità, è agile, veloce, e davanti è esploso Osimhen, che quando parte è dirompente. Mi faccia dire un’altra cosa su Luciano. Spalletti sta buttando anima e cuore dentro la sfida, andrà molto lontano. Lo scudetto se lo giocheranno in sette, anche l’Atalanta».

LAZIO E ROMA – «A oggi il cantiere più aperto è quello della Lazio, ma c’era anche da aspettarselo, avendo cambiato sia l’allenatore che il sistema di gioco. Il lavoro che deve fare Sarri è superiore a quello che devono fare Simone Inzaghi all’Inter e Mourinho alla Roma. In certi casi ci vuole pazienza e al tecnico va dato il tempo di far crescere la squadra, perché ricordatevi che l’allenatore bravo finisce sempre per trovare la soluzione giusta. E Sarri è bravo. Poi non dimentichiamo che la Lazio ha anche tanta qualità».

INTER – «E la consapevolezza addosso di poter rivincere, dopo avere vinto l’anno passato. Prendendo Correa che ha un talento infinito l’Inter è di nuovo fortissima».