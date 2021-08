Lotta scudetto, Bonucci fa le sue previsioni: «Non c’è solo l’Inter»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci ha avuto modo di parlare anche della lotta allo scudetto

Tutti a caccia dell’Inter campione d’Italia. Per Leonardo Bonucci, come dichiarato alla Gazzetta dello Sport, non ci sono solo i nerazzurri come favoriti al titolo:

«Resta l’Inter perché ha vinto, anche senza Lukaku e Hakimi. Ma con Sarri la Lazio darà fastidio e occhio alla Roma di Mourinho. Il Milan stesso ha comprato giocatori funzionari al progetto. Sarà un bel campionato».

