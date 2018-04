Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha detto la sua sulla lotta scudetto: secondo il dirigente il tricolore andrà al Napoli

Lotta scudetto apertissima a quattro giornate dalla fine del campionato di Serie A. L’ultima vittoria del Napoli sul campo della Juventus ha ridotto la distanza tra azzurri e bianconeri da quattro a un punto. La squadra di Sarri, adesso, è indicata da molti come la favorita per la vittoria finale; tra coloro che vedono azzurro, anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: «Penso lo vincerà il Napoli» ha dichiarato il numero uno dello sport italiano alla trasmissione condotta da Fiorello su Radio Deejay.

Malagò è poi intervenuto nuovamente su Roma-Liverpool: «E’ molto complicato ribaltare il 5-2, però tutto si può fare. Fatti come quelli di Liverpool non devono mai più accadere. Certi fatti discreditato la società, la squadra, l’immagine di tutto il calcio. Sono veramente molto arrabbiato. La partita poteva anche andare in modo diverso, ma protagonista di questa serata sarebbe comunque stato questo drammatico episodio. E, peggio ancora, ci sono forti preoccupazioni per la partita di ritorno».