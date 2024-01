Luca Marelli: «Arbitri, cosa penso del nuovo servizio de Le Iene»

Le parole di Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN, dopo il servizio delle Iene sugli arbitri: «Affermazioni decontestualizzate»

Sul suo profilo twitter, Luca Marelli, commentatore e moviolista di DAZN degli episodi arbitrali della Serie A, è intervento sul nuovo servizio trasmesso da Le Iene. Ecco le sue parole dopo la nuova intervista all’arbitro anonimo andata in onda ieri sera su Italia 1.

«Sono profondamente sorpreso dal servizio mandato in onda dalla trasmissione “Le Iene”, nel quale sono state inserite alcune affermazioni totalmente decontestualizzate tratte da una diretta su YouTube del 2020, periodo nel quale la presidenza AIA era differente, così come il designatore della CAN A e le strutture interne dell’associazione. Nel corso degli anni, all’interno dell’AIA, tutto è cambiato radicalmente: dai dirigenti ai designatori, dalla struttura (non esiste più, per esempio, la divisione tra CAN A e CAN B, oggi riunite in un’unica commissione) alla trasparenza. Tali affermazioni, pertanto, non possono in alcun modo essere riferibili al contesto attuale né tantomeno collegate all’argomento di cui le cronache si stanno occupando. Sarebbe, pertanto, apprezzabile che la trasmissione, nel corso della prossima puntata, fornisse precisazioni in merito, in particolar modo evidenziando che tali affermazioni, risalenti a quattro anni fa, non hanno alcuna inferenza con le vicende attuali».