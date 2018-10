Roma, il futuro è già qui. Il terzo ’99 è Luca Pellegrini

Luca Pellegrini titolare quest’oggi contro l’Empoli. Sarà il terzo classe ’99 lanciato nella formazione titolare da Di Francesco

Il presente dice Aleksandr Kolarov, titolare inamovibile e padrone assoluto della fascia mancina giallorossa ma il presente dice anche Luca Pellegrini. Il terzino sinistro della Roma è pronto a scendere in campo per la prima volta dal primo minuto. Il giovane laterale mancino, prodotto del florido settore giovanile romanista, dopo aver esordito in Champions League e in Serie A è pronto a mettersi alle spalle, definitivamente, gli infortuni che ne hanno condizionato la giovane carriera. Rottura del crociato prima e della rotula poi, esordio tra i big rimandato.

Anche quest’anno qualche problemino muscolare dopo un ottimo precampionato ma Di Francesco, uno che non ha paura a lanciare i giovani, ha continuato a monitorarlo e ora lo ritiene pronto per una maglia da titolare. «A Empoli sarà un banco di prova importante ma giocherà Luca Pellegrini. Sarà all’esordio da titolare, visto che Kolarov, oggi non camminava nemmeno» ha detto il tecnico alla vigilia. Assistito da Mino Raiola, il laterale mancino, dopo il rinnovo fino al 2022 ha riconquistato la Roma (piaceva a Juve e Liverpool) e oggi ad Empoli è pronto a conquistare gli onori della cronaca. Dopo Zaniolo e Kluivert, Luca è il terzo ’99 titolare nella Roma.