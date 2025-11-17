Olanda, arriva l’esordio del classe 2003 Luciano Valente con la Nazionale! Dopo aver indossato la maglia azzurra fino all’Under 20, ha scelto l’Oranje

Olanda: debutto storico per Luciano Valente che dopo aver indossato la maglia azzurra fino, ha scelto di legarsi all’Oranje

Luciano Valente, giovane talento classe 2003, ha compiuto una scelta significativa per la sua carriera internazionale: dopo aver indossato la maglia azzurra fino all’Under 20, ha deciso di legarsi definitivamente alla nazionale olandese. Il suo percorso, che sembrava destinato a proseguire con l’Italia, ha invece preso una direzione diversa, portandolo a vestire i colori del Paese in cui è nato.

Il centrocampista del Feyenoord ha debuttato con la selezione di Ronald Koeman durante le qualificazioni ai Mondiali, entrando in campo al 78′ della sfida contro la Lituania, già saldamente condotta dagli Oranje sul 4-0. Un ingresso che segna ufficialmente il suo passaggio alla nazionale maggiore olandese, rendendolo a tutti gli effetti parte integrante del progetto tecnico di Koeman.

Valente, nato a Groningen da famiglia italo-olandese, aveva già maturato esperienze con entrambe le nazionali giovanili: Under 19 e Under 20 con l’Italia, seguite da otto presenze con l’Under 21 olandese. La sua decisione di accettare la chiamata della selezione del Paese natale ha ora trovato compimento con l’esordio ufficiale, che rappresenta un nuovo capitolo della sua carriera internazionale.

