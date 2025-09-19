Luis Alberto al veleno: «Dirigenza Lazio non capisce di calcio. Sui rinnovi mancano di rispetto». Le parole dell’ex trequartista biancoceleste

In una lunga intervista al Messaggero Luis Alberto, oggi all’Al-Duhail, non si è risparmiato qualche stoccata nei confronti della Lazio, sua vecchia società a cui comunque resta molto legato affettivamente.

Con Sarri è stato odi et amo…

«Perché abbiamo un carattere simile, ma come in tutte le relazioni sane abbiamo preso la strada giusta».

Durante la pausa per il Mondiale 2022 stava per lasciare la Lazio: cosa successe?

«Volevo andare via perché non trovavo continuità, ma quando ho comunicato il mio pensiero a Sarri mi ha risposto: “Tu non vai da nessuna parte. Per come ti stai allenando la formazione sarà Luis Alberto più altri dieci”. E così fu».

E invece nell’estate del 2023?

«Lì dipendeva tutto dal rinnovo. Ogni giorno cambiavano le carte in tavola, ma il mister è sempre stato dalla mia parte».

Che ne pensa del suo ritorno a Formello?

«Sarri deve avere determinati giocatori per fare il proprio calcio. Ha trovato una squadra costruita per un altro tecnico e senza poter fare acquisti. Però lui è un maestro e di sicuro troverà un modo per cambiare qualcosa in base al gruppo che ha, ma i giocatori dovranno mettersi a disposizione».

Con la dirigenza invece l’amore non è mai sbocciato…

«Ha sbagliato tante cose. Secondo me i tre momenti cruciali sono stati l’addio di Inzaghi, quello di Tare e infine quello di Sarri. Lì si era capito che non si sarebbe andati da nessuna parte. In più quando subentra gente che ci capisce tanto di calcio diventa tutto più difficile e ora lo sarà ancora di più».

Si spieghi…

«O rinnovano tutto o sarà dura. Menomale che c’è un allenatore che dice quello che pensa e capisce di calcio, almeno lui. Ma se il resto delle persone non lo seguono…».