Luis Enrique: «Risultato giusto? Non so ma il calcio è così. Ci siamo allenati 5 giorni. Su Chevalier…». Le dichiarazioni del tecnico del Paris Saint Germain

In una notte di calcio folle e imprevedibile, il Paris Saint-Germain ha conquistato la Supercoppa UEFA al termine di una finale che resterà a lungo nella memoria. Allo Stadio Friuli di Udine, i parigini hanno compiuto un’impresa straordinaria, rimontando due gol di svantaggio contro un Tottenham che sembrava avere il trofeo in pugno. Sotto per 2-0, il PSG ha trovato la forza di reagire nel finale, agguantando un insperato pareggio grazie alle reti dei nuovi entrati Lee Kang-in e Gonçalo Ramos. La contesa si è poi decisa ai calci di rigore, dove la freddezza dei francesi ha avuto la meglio, fissando il punteggio sul 4-3 finale.

Al termine della partita, l’allenatore Luis Enrique ha analizzato con lucidità e orgoglio la prestazione della sua squadra. Visibilmente soddisfatto, il tecnico spagnolo ha voluto prima di tutto dedicare il successo ai tifosi, la cui presenza e passione lo hanno colpito profondamente. «Penso che sia difficile parlare di questa partita perché ci siamo allenati per 5-6 giorni. Quello che è incredibile è vedere i nostri tifosi. Per noi è molto bello aver vinto questo trofeo e offrirlo a loro», ha dichiarato l’allenatore, sottolineando come il primo pensiero fosse per il popolo parigino.

Con grande onestà intellettuale, Luis Enrique ha poi reso merito agli avversari, ammettendo la superiorità fisica degli Spurs ma esaltando al contempo il carattere indomito dei suoi uomini. «Il Tottenham ha giocato un’ottima partita. Sono più in forma di noi ma abbiamo avuto lo stesso la capacità di lottare fino alla fine della partita. Non so se il risultato è giusto ma il calcio è questo», ha proseguito, riconoscendo che la vittoria è stata un trionfo di grinta più che di gioco.

Un pensiero speciale è stato infine riservato al portiere Lucas Chevalier, protagonista di una serata a due facce. Dopo un errore evidente sul secondo gol del Tottenham, il giovane portiere francese si è riscattato diventando l’eroe della lotteria dei rigori con una prestazione superba. Luis Enrique ha voluto elogiarlo pubblicamente, celebrando la sua forza mentale e la gioia di tutta la squadra per il suo riscatto. «Sono molto contento per Chevalier e per tutta la squadra», ha concluso il tecnico, sigillando una serata di sofferenza, redenzione e, infine, di grande festa per il Paris Saint-Germain.