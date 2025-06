PSG, parla Luis Enrique: «Xana è sempre con me spiritualmente da quando è andata via col corpo»

PSG, Luis Enrique nel post partita: «Xana è sempre con me spiritualmente da quando è andata via col corpo». Le parole

Ieri sera, nel corso del postpartita di PSG Inter, il tecnico dei francesi Luis Enrique, ha parlato della vittoria in finale di Champions League. Ecco le parole a Sky Sport.

SULLA FINALE– «La mia preoccupazione maggiore di questa settimana era gestire le preoccupazioni di una città che non aveva vinto ancora la Champions. Ho cercato di abbassare la pressione per arrivare alla partita in condizioni che ci consentivano di giocare al calcio. L’Inter è un’ottima squadra, di altissimo livello. Siamo stati bravissimi in pressione, cito Ousmane Dembélé per il lavoro difensivo fatto. Poi è ovvio che abbiamo segnato con molta felicità»

QUAL E’ LA TUA PIU GRANDE SODDISFAZIONE?- «La cosa importante è aver fatto questo in funzione non di quello che eravamo, ma di provare un nuovo percorso. Abbiamo rispettato la scelta di Mbappé di andare al Real Madrid optando per un percorso diverso, facendo crescere tutti i giocatori che abbiamo preso per questa squadra. Tutti sono cresciuti e hanno fatto fare un balzo in avanti alla squadra, ora tutti giocano»

HAI PIANTATO LA BANDIERA CON XANA?- «Xana è sempre con me spiritualmente da quando è andata via col corpo. Una vittoria, una sconfitta non cambiano i sentimenti: voglio ricordare sempre quello che ha portato nella mia vita. Si nasce, si muore, tutto il resto si vede».

