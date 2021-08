Lukaku Chelsea, parla Jorginho: «Ci darà un grande contributo»

In un’intervista, il campione d’Europa Jorginho ha già voluto dare il suo benvenuto a Romelu Lukaku

Intervistato da TNT Sports, il centrocampista del Chelsea e della Nazionale, Jorginho, ha voluto dare il suo benvenuto a Romelu Lukaku, che diventerà a breve un nuovo giocatore dei Blues.

«Un giocatore come Lukaku, che sta disputando grandi stagioni, che è stato un campione in Italia, sicuramente è un giocatore che ci darà un grande contributo – ha detto l’ex Napoli -. Chiunque arriverà per aiutarci sarà un valore aggiunto, vediamo come cosa succederà».

