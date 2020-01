Lukaku: «Corsa Scudetto? Le persone attorno a noi sono molto cariche»

Lukaku: «La Corsa Scudetto? Le persone attorno a noi sono molto cariche, noi ci concentriamo sul lavoro che dobbiamo fare»

Nonostante le ultime due battute d’arresto, in casa Inter, l’idea scudetto non può che essere sempre viva. All’interno della sua intervista a Sky Sports UK, ne ha parlato Romelu Lukaku:

«Le persone attorno a noi sono molto cariche, ma noi giocatori nello spogliatoio siamo concentrati sul lavoro che dobbiamo fare perché l’allenatore ci sta addosso ogni giorno. Siamo la squadra che corre di più, creiamo molte occasioni e abbiamo una grande difesa perché non ci arrendiamo fino alla fine. È bello da vedere e per me è stato come pensare che finalmente il mio pieno potenziale può emergere».