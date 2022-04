Lukaku Inter, il belga chiama Marotta: «Se volete io ci sono»

Lukaku chiama Marotta e sogna il ritorno all’Inter in estate: «Se mi volete io ci sono». Questo il messaggio di Big Rom alla dirigenza

Notizia che gira ormai da tempo e che riporta ancora una volta anche La Gazzetta dello Sport, quella del ritorno di fiamma tra Lukaku e l’Inter.

Il belga non si sta trovando al Chelsea e in questo periodo starebbe chiamando la dirigenza nerazzurra con l’intento di far sapere che sarebbe disposto ad un possibile ritorno. La frase che rigira sempre è più o meno questa: “Se mi volete, se mi riprendete, io ci sono”. Stretta tra le esigenze di bilancio, l’Inter è però obbligata a tenere ancora le carte in mano. Se Lukaku andrà davvero alla rottura con i Blues, la società nerazzurra sarebbe davvero pronta al tentativo. Il tutto a determinate condizioni economiche, ovvero in prestito, ovviamente oneroso.