Real Madrid, Courtois: «Chelsea? Non ci siamo lasciati bene. Vogliamo la semifinale»

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di Champions League contro il Chelsea

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di Champions League contro il Chelsea. Le sue dichiarazioni:

CHELSEA – «Il Chelsea è il mio passato, ho vinto due campionati e due coppe e ho ottimi ricordi, anche se il modo in cui ci siamo lasciati non è stato il migliore. Ora per me l’importante è essere qui con il Real, con l’obiettivo di vincere e andare in semifinale. Sappiamo bene cose ci giochiamo e non sarà come lo scorso anno».

LUKAKU – «E’ un grande attaccante, strano che giochi poco, ha grandissime qualità e segna tantissimo, sono sicuro che farà bene»