Champions League, Rulli del Villareal: «Contro il Bayern come la Juve»

Il portiere del Villareal Gerònimo Rulli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di un proibitivo quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Di seguito, le sue dichiarazioni.

LA PARTITA – «Affronteremo una delle squadre migliori al mondo. Anche noi abbiamo meritato di essere tra le otto migliori d’Europa e non ci sentiamo inferiori. Giochiamo sempre alla pari, come abbiamo dimostrato contro la Juve, il Chelsea e il Manchester United. Domani non farà eccezione».

BAYERN FAVORITO – «Sono liberi di esprimere la propria opinione. Noi mostriamo sempre lo stesso rispetto, chiunque sia il rivale. Loro sono favoriti, ma noi vogliamo continuare a fare la storia».

LA JUVENTUS – «A Torino abbiamo giocato da squadra: ognuno ha mostrato grande disponibilità e ha aiutato il compagno. Domani sarà lo stesso. Dobbiamo essere una famiglia».

NEUER – «È stato uno dei pionieri del nuovo modo di stare in porta. È diventato un libero, sembra un altro giocatore di movimento. Per me è e sarà sempre uno dei migliori. È un punto di riferimento per me, giocare contro di lui sarà una bella esperienza».