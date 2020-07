Lukaku lascia il rigore a Lautaro: Conte e club arrabbiatissimi – VIDEO

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter si è arrabbiata per la decisione di Lukaku di lasciare il rigore a Lautaro Martinez

L’Inter si lecca le ferite dopo la sconfitta contro il Bologna a San Siro. Una gara che sembrava in pieno controllo si è trasformata in una beffa atroce che spegne le ultime speranze scudetto dei nerazzurri. Il turning point del match è stato il rigore assegnato a Pairetto per un fallo subito da Candreva. Nonostante il rigorista designato fosse Lukaku, sul dischetto si è presentato Lautaro che ha calciato in malo modo facendosi respingere il tiro da Skorupski.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la società interista non avrebbe preso benissimo questo inutile cambio di gerarchie: la squadra è stata trattenuta negli spogliatoi per diverso tempo dopo il fischio finale, torchiata da Conte e da Marotta, e probabilmente il rigore sbagliato è stato uno degli argomenti più caldi. Lo stesso Conte ha commentato l’episodio a fine gara:

«Rigore Lautaro? Glisso, ci sono dinamiche che è meglio che restino nello spogliatoio. Anche in quella circostanza, però, avremmo potuto fare meglio».