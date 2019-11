Lukaku Lautaro, che numeri: la coppia dell’Inter meglio dell’attacco Juve

Lukaku Lautaro, che numeri: la coppia dell’Inter ha realizzato più gol rispetto all’intero attacco della Juve

La coppia più bella del mondo. In questo momento, in giro per l’Europa, è decisamente complicato trovare infatti un tandem offensivo affiatato e prolifico come quello dell’Inter. Con Lukaku e Lautaro che, complessivamente, hanno già realizzato 22 gol tra campionato e Champions.

Più dell’intero attacco della Juve, tanto per realizzare un paragone. Ronaldo, Higuain e Dybala – tutti insieme – si assestano infatti a quota 18. Ben quattro centri in meno rispetto alla coppia nerazzurra.