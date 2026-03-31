Lukaku Napoli, clamoroso colpo di scena! Possibile anche la rescissione del contratto? Cosa può succedere

Lukaku Napoli, arriva un vero e proprio clamoroso colpo di scena: spunta l’ipotesi rescissione. Ecco cosa può accadere

Il caso Lukaku continua a tenere banco e, dopo la nota ufficiale diffusa dal Napoli, resta da capire quali saranno le prossime mosse del club e dell’attaccante. In diretta da Castel Volturno, il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha fatto il punto della situazione, offrendo nuovi dettagli sul futuro del belga e sulle strategie della società. Le parole:

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «Le carte ora passano agli avvocati. Il Napoli era stato chiaro sulla volontà di far ritornare l’attaccante. Il Napoli prende atto con il comunicato dell’assenza e adesso si riserva di prendere le iniziative possibili per tutelare gli interessi per quella che considera una grave inadempienza contrattuale.

Ovviamente il Napoli può metterlo fuori rosa ma ci sarebbero anche gli estremi per una rescissione del contratto ma lì bisognerebbe andare per vie legali ordinarie perché non c’è il collegio arbitrale per la Serie A».