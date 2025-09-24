Lukaku-Napoli, Conte aspetta il suo grande bomber. La situazione in casa azzurra - Calcio News 24

Lukaku-Napoli: Conte attende il ritorno del bomber belga. La situazione attuale

Il Napoli guarda avanti con ottimismo e fiducia, ma con un pensiero fisso rivolto a Romelu Lukaku. L’attaccante belga, alle prese con un infortunio muscolare rimediato durante la fase di preparazione estiva, è atteso con ansia da Antonio Conte, che lo considera una pedina fondamentale per il suo progetto tecnico. La presenza di Lukaku può rappresentare il tassello decisivo per dare ulteriore forza al reparto offensivo degli azzurri, già ricco di talento e alternative.

A confermare la voglia di tornare in campo da parte dell’ex attaccante di Inter e Manchester United è stato il suo procuratore, Federico Pastorello, che ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport. Pastorello ha rassicurato i tifosi del Napoli, sottolineando come Lukaku stia lavorando duramente per rientrare il prima possibile. La sua determinazione e l’entusiasmo nel voler contribuire al nuovo ciclo targato Conte non sono mai venuti meno, nonostante lo stop forzato.

Nel frattempo, il Napoli si gode l’esplosione di Lorenzo Lucca, autore del suo primo gol in Serie A con la maglia azzurra. Anche Rasmus Hojlund, altro investimento importante del club, sta dimostrando di poter essere un punto di riferimento nel presente e nel futuro. Tuttavia, l’arrivo di Lukaku a pieno regime potrà offrire a Conte una varietà di soluzioni tattiche e una profondità offensiva che poche squadre in Serie A possono vantare.

I tifosi partenopei sperano che il recupero del centravanti belga proceda senza intoppi. La sua presenza non solo rafforzerebbe il potenziale offensivo del Napoli, ma aumenterebbe anche il livello di esperienza e carisma nello spogliatoio. Dopo aver contribuito in maniera decisiva alla conquista dello Scudetto nella scorsa stagione, Lukaku è pronto a riprendersi il palcoscenico del Maradona e a guidare ancora una volta l’attacco degli azzurri.

Conte, da parte sua, attende impaziente: sa bene che con un Lukaku al top, il Napoli può ambire a confermarsi ai vertici del calcio italiano e recitare un ruolo da protagonista anche in Europa.