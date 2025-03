Lukaku dice tutto: «L’Inter è come pensano tutti la favorita per questo campionato. Il Napoli non è appagato. Futuro? Ecco cosa vorrei…»

Romelu Lukaku, ecco cosa dice l’ex attaccante Inter sullo scudetto, retroscena Napoli, in futuro invece farà… le dichiarazioni



L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista a Radio Crc. Ecco le sue dichiarazioni:

GOL 400° DI LUKAKU COL MILAN – «Una cosa incredibile, ma è più importante il risultato domenica. Il Milan è forte, ha tante qualità, ma noi abbiamo fiducia in noi stessi, ci stiamo preparando al meglio».

FAVORITA SCUDETTO – «L’Inter è come pensano tutti la favorita per questo campionato. Hanno una grande rosa e di grande qualità, dobbiamo essere onesti. L’Atalanta sta facendo il passo per provare a vincere il campionato perché quando hanno vinto l’anno scorso l’Europa League hanno iniziato a pensare che si sia aperto un ciclo»

FUTURO DA ALLENATORE – «Una parte della mia testa dice di sì, una parte no. Alla fine della stagione farò un corso di allenatore per avere licenza A e B, così quando smetterò potrò fare la Licenza Pro, ma quella settimana mi farà capire»

VINCERE ANCORA – «Quando arrivi in una situazione dove c’è l’inizio di un ciclo anche tu pensi da solo di poter dare di più. Vincere una volta è un bene, vincere la seconda volta è meglio e la terza ancora di più. È una conversazione che ho avuto con Conte, di quando lui era calciatore. Ogni vittoria successiva ti fa godere ancora di più. Appagati? Mai, non è vero e non esiste»

