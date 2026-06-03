Lussemburgo Italia LIVE: cronaca, sintesi e risultato dell’amichevole che si giocherà allo Stade de Luxembourg

La sfida tra Lussemburgo e Italia andrà in scena questa sera alle 20.45 allo Stade de Luxembourg: sarà il debutto ufficiale della Nazionale di Silvio Baldini e, soprattutto, la prima uscita della giovanissima selezione azzurra dopo la pesante debacle nei playoff Mondiali.

Un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo ciclo, con tanti volti nuovi e la volontà di ripartire subito con energia e identità. L’amichevole contro il Lussemburgo diventa così il primo banco di prova per misurare entusiasmo, qualità e tenuta mentale di un gruppo che vuole lasciarsi alle spalle le delusioni recenti e aprire una fase completamente diversa per il calcio italiano.

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49′ GOL ITALIA! – Francesco Pio Espositostacca bene nel tentativo di colpire di testa il pallone calciato dalla bandierina da Niccolo Pisilli. Il colpo di testa è preciso, non da scampo al portiere e termina in rete sulla sinistra.

INIZIA LA SFIDA!

Formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho. CT: Silvio Baldini

LUSSEMBURGO (4-5-1):Moris; Jans, Korac, Carlson, Michael Pinto; V. Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bohnert; Sinani. Ct: Jeff Strasser.