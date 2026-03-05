Ma quale Juventus, Marotta mette la freccia: “È vicino all’Inter”

Si infiamma già il calciomercato e il duello è tra Juventus e Inter: Marotta è in vantaggio, può chiudere anticipando i bianconeri

Il campo chiama, ma il mercato non può aspettare. Serve capire i risultati di questa stagione per programmare il futuro, ma i bravi dirigenti lavorano già adesso per la squadra del prossimo anno.

Lo stanno facendo anche Inter e Juventus, a caccia dei rinforzi giusti da inserire in un’estate che si preannuncia scoppiettante per entrambe. Tanti i movimenti in entrata e in uscita che attendono nerazzurri e bianconeri ed allora non sorprende certo che qualche nome in comune tra gli obiettivi dei due club possa esserci.

Anzi, qualcuno è già uscito fuori e la sfida è lanciata a viso aperto: Guglielmo Vicario, ad esempio, è il portiere che l’Inter vorrebbe per sostituire Sommer tra i pali, ma è lo stesso calciatore che la Juventus ha messo nel mirino per rimpiazzare l’eventuale partenza di Di Gregorio. La sfida è lanciata e Marotta sembrerebbe aver già accumulato un discreto vantaggio con il giocatore del Tottenham che il prossimo anno potrebbe vestirsi di nerazzurro e difendere i pali della Beneamata.

Inter vicina a Vicario: la conferma di Moretto

Due motivi diversi, lo stesso obiettivo: un nuovo portiere. Inter e Juventus sono accomunate dalla necessità di trovare un estremo difensore affidabile per la prossima stagione e, come detto, entrambe pensano all’estremo difensore degli Spurs.

Inter vicina a Vicario (Instagram Guglielmo Vicario) – Calcionews24.com

I nerazzurri avrebbero però un vantaggio non di poco conto, almeno stando a quanto affermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, parlando sul canale Youtube di Fabrizio Romano. “Si è parlato di Vicario alla Juventus – le sue parole – ma con forza dico che la squadra più vicina è sicuramente l’Inter“.

Nerazzurri in vantaggio dunque, anche perché l’interesse si è palesato qualche mese prima rispetto a quello della Juventus. Moretto su questo aggiunge: “In questo mesi sono previsti nuovi contratti tra le parti per provare ad avanzare ulteriormente nella trattativa. La pista Vicario-Inter – ha quindi concluso – è quella più forte e preponderante rispetto ad altre indiscrezioni”.

I nerazzurri dovranno convincere il Tottenham a cedere il 29enne portiere italiano, cosa che non sarà particolarmente difficile visto che Vicario sta attraversando non un momento facile e gli Spurs saranno oggetto di una profonda rivoluzione il prossimo anno. Per Marotta un’occasione per chiudere subito l’affare ed evitare il sorpasso della Juventus.