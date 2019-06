Macarena Italia, il tormentone dell’estate Mondiale delle azzurre – VIDEO

Macarena Italia, il tormentone dell’estate Mondiale delle azzurre della ct Bertolini impegnate a Francia 2019

E’ andata in scena una partita soltanto. L’abbiamo vista, celebrato il triplice fischio finale, una volta sola. Ma la Macarena delle azzurre di Milena Bertolini ai Mondiali è destinata a diventare un tormentone dell’estate italiana. Anche e soprattutto in virtù del boom mediatico che sta accompagnando il cammino delle nostre ragazze a Francia 2019.

Un percorso cominciato con l’esaltante vittoria in rimonta ai danni dell’accreditata Australia. Un successo che ha regalato visibilità ed entusiasmo all’intero movimento. E che è stato celebrato, appunto, con una Macarena in mezzo al campo. In attesa di ballare la prossima dopo un altro trionfo…