Maglia Belgio Mondiali 2018: ecco le casacche della nazionale belga, guidata da Roberto Martínez. Info e foto

Rispolverare il passato per ottimizzare ogni mossa innovativa. La nuova maglia del Belgio, quello che indosserà ai Mondiali in Russia, è caratterizzata da una vistosa fantasia a rombi che vivacizza la parte frontale della casacca, dove campeggia lo stemma della federazione belga. Il colore di base è ovviamente il rosso, che colora anche lo scollo a forma di “V” e i sottili bordi delle maniche. Per le sfide in trasferta Adidas ha realizzato una maglia gialla a girocollo nero con le tre strisce sulle spalle ispirate alla bandiera. La maglia da portiere è invece interamente nera, con la numerazione gialla.