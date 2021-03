Maifredi: «Pirlo? In questo caso non verrebbe confermato dalla Juventus»

L’ex allenatore della Juventus, Gigi Maifredi, ha parlato del momento delicato di Andrea Pirlo: le sue dichiarazioni

Gigi Maifredi, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del momento delicato di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus.

«Quanto a Pirlo dipende da come finisce la stagione. Se vince la coppa Italia e si qualifica per la Champions può ambire a restare, altrimenti con tutto il bene per Andrea, potrà essere sostituito. Ha messo in campo quel che poteva, non avendo esperienza. Però è stato il più importante play del mondo e la conoscenza del calcio ce l’ha. Ha dovuto prendere una squadra che negli ultimi due anni ha vinto due scudetti ma senza convincere e c’è un centrocampo diverso dal passato. Pensavano che con CR7 si mettessero al riparo da tutto ma al portoghese serve comunque un contorno elevato».