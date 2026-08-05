Nazionale, Malagò definisce il nuovo incarico di Zola: «Sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili»

Gianfranco Zola è ufficialmente il nuovo coordinatore dei progetti delle attività giovanili azzurre. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha confermato il nuovo incarico del dirigente sardo all’interno della struttura federale. “Gianfranco Zola sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili”: con queste parole Malagò ha presentato il ruolo che l’ex attaccante ricoprirà in Nazionale, come riportato dall’ANSA. L’attuale vicepresidente vicario della Lega Pro affiancherà dunque alle sue funzioni dirigenziali anche la guida dei programmi dedicati ai giovani.

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Il numero uno della FIGC ha sottolineato quanto questa scelta sia stata condivisa e fortemente sostenuta: “Io e Ranieri l’abbiamo fortemente voluto”. Una dichiarazione che evidenzia la fiducia riposta in Zola e la volontà di affidare a una figura di grande esperienza la crescita delle nuove generazioni azzurre.

Zola, che negli ultimi anni ha svolto un ruolo importante all’interno della Lega Pro, aggiunge così un nuovo tassello alla sua carriera dirigenziale. Malagò ha rimarcato le qualità che hanno portato alla sua nomina: “Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro”. Parole che confermano quanto il suo profilo sia considerato ideale per guidare un settore strategico come quello delle giovanili.

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Per Zola si tratta anche di un ritorno in Azzurro. L’ex bomber di Cagliari e Chelsea, tra le altre, ha già allenato l’Italia Under 21 tra il 2006 e il 2008, maturando un’esperienza significativa nel lavoro con i giovani talenti. Nel suo percorso dirigenziale figurano inoltre incarichi come rappresentante del Chelsea, vicepresidente vicario della Lega Pro e, da oggi, coordinatore delle giovanili azzurre.

Un profilo di prestigio che la Federazione ha scelto per dare continuità e visione al futuro del movimento calcistico italiano.

COMUNICATO – Gianfranco Zola torna a vestire l’Azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, e quello del Club Italia, Claudio Ranieri, lo hanno fortemente voluto per completare i quadri della struttura federale che sovrintende alla gestione e allo sviluppo di tutte le rappresentative azzurre, condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vice presidente vicario“.