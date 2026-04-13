Malagò dopo l’Assemblea di Lega Serie A: «Il consenso quasi unanime mi gratifica e mi responsabilizza»

L’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta così la fiducia ricevuta al termine dell’Assemblea di Lega Serie A per la presidenza FIGC

La Lega Serie A ha indicato Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC, facendo uscire dall’assemblea di Milano un segnale politico molto forte in vista delle elezioni federali del 22 giugno. Sono stati 18 club su 20 a sostenere il nome dell’ex presidente del CONI, un consenso larghissimo per una lega spesso divisa su molti dossier.

FIGC, la posizione di Lazio e Verona resta distinta

Il dato più rilevante, oltre all’ampiezza del sostegno, riguarda le due eccezioni: Lazio e Verona. Le due società, secondo quanto emerso nel corso della giornata, non si sono allineate al resto della Lega, ma la loro posizione non sarebbe legata a una bocciatura personale di Malagò. Il punto, piuttosto, riguarderebbe il metodo e il quadro normativo complessivo che regola il sistema calcistico italiano, tema che i due club vorrebbero affrontare prima ancora di entrare nel merito dei singoli nomi.

FIGC, Malagò accoglie il mandato e apre il confronto con le altre componenti

Dopo l’indicazione ricevuta dalla Serie A, Malagò ha fatto sapere di aver accolto con soddisfazione questo mandato, considerandolo un attestato di fiducia molto significativo anche per il peso numerico con cui è arrivato. La sua linea, però, resta prudente: prima di una decisione definitiva, intende confrontarsi con le altre componenti del sistema federale, così da capire se esistano i margini per costruire una candidatura ampia e condivisa. In ogni caso, il sostegno quasi unanime dei club della massima serie lo rafforza in modo evidente nella corsa verso il vertice della FIGC. Queste le sue parole all’Ansa.

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PAROLE – «Accolgo con grande soddisfazione l’importante mandato fiduciario conferito dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso. È un segnale di straordinaria considerazione, che mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo. Credo sia corretto interpellare le altri componenti prima di effettuare una valutazione complessiva, ma sono onorato di questa significativa testimonianza di stima. Aver fatto convergere un consenso quasi unanime, da un mondo spesso litigioso, è un segnale che mi gratifica e responsabilizza».