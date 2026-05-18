Andrea Maldera nuovo CT dell’Ucraina: la firma è ufficiale, scelta diretta di Shevchenko

L’Ucraina sceglie Andrea Maldera: è ufficialmente il primo CT straniero della sua storia. Il comunicato della federazione

L’Ucraina ha ufficialmente scelto il suo nuovo Commissario Tecnico: Andrea Maldera. L’ex assistente di Roberto De Zerbi al Brighton e al Marsiglia è stato annunciato oggi dalla Federcalcio ucraina, che gli ha affidato un contratto biennale con opzione di rinnovo. La comunicazione è arrivata anche sui social, accompagnata – in modo sorprendente e simbolico – dalle note di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci.

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Dopo l’esperienza all’OM, Maldera non aveva seguito De Zerbi nella nuova avventura al Tottenham e ora ottiene finalmente una panchina tutta sua, una chance di primo piano nel calcio internazionale. Per lui, però, non si tratta di un territorio sconosciuto: tra il 2016 e il 2021 aveva già fatto parte dello staff della nazionale ucraina guidata da Andriy Shevchenko, oggi presidente della Federcalcio. In quegli anni contribuì in modo significativo alla crescita della squadra, lasciando un segno profondo sia sul piano tecnico sia su quello umano.

Il cerchio ora si chiude: Maldera diventa il primo CT straniero nella storia dell’Ucraina, un riconoscimento che testimonia la fiducia del movimento nei suoi confronti e la volontà di proseguire un percorso iniziato quasi dieci anni fa.

COMUNICATO – “La Federazione Ucraina ha dato l’annuncio con un comunicato ufficiale: “Andrea Maldera è il nuovo commissario tecnico della nazionale ucraina. La candidatura dell’italiano è stata approvata dal Comitato Esecutivo della Federazione calcistica ucraina (UAF) su proposta del Comitato delle Nazionali. Il contratto con Andrea Malderra ha una durata di due anni con opzione di rinnovo. Per la prima volta, quindi, la nazionale ucraina è guidata da un allenatore straniero”.