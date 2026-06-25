La FIGC accelera per affidare a Paolo Maldini un ruolo chiave nel futuro del calcio italiano: Malagò in pressing

Dopo la recente elezione alla guida della FIGC, Giovanni Malagò è già al lavoro per costruire la squadra che dovrà accompagnarlo nella delicata missione di rilanciare il movimento calcistico nazionale. Il nuovo presidente federale è chiamato a fronteggiare una fase particolarmente complessa per il calcio italiano, tra risultati deludenti e la necessità di una profonda riorganizzazione.

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Tra le prime idee sul tavolo c’è quella di affidare un ruolo centrale a una figura di grande esperienza e prestigio. In cima alla lista dei desideri della Federazione c’è infatti Paolo Maldini, storico simbolo del Milan e della Nazionale italiana, considerato il profilo ideale per guidare l’area tecnica.

Secondo le indiscrezioni, la FIGC starebbe portando avanti un forte lavoro diplomatico per convincere l’ex difensore ad accettare l’incarico. L’idea sarebbe quella di affidargli la carica di direttore tecnico, con competenze estese sia sul settore tecnico sia sul settore giovanile.

La presenza di Maldini rappresenterebbe un segnale importante per tutto il movimento, grazie alla sua autorevolezza, alla sua esperienza dirigenziale e alla profonda conoscenza del calcio internazionale. Ora la palla passa all’ex capitano rossonero, chiamato a decidere se raccogliere una delle sfide più affascinanti della sua carriera.