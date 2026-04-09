Maldini Lazio, il futuro passa dalla Coppa Italia: l’idea del club e le cifre per il riscatto

Maldini Lazio, il futuro passa dalla Coppa Italia: l’idea del club biancoceleste e le cifre per il riscatto in estate dall’Atalanta

Con la stagione che si avvicina alla conclusione, per la Lazio l’unico obiettivo rimasto è la conquista della Coppa Italia. Tra i giocatori che hanno una grande opportunità di farsi notare c’è Daniel Maldini, il giovane attaccante acquistato a gennaio dall’Atalanta. Maldini è consapevole che il suo futuro in biancoceleste potrebbe dipendere dal risultato delle prossime partite in coppa.

Il contratto prevede che la Lazio eserciti l’obbligo di riscatto per 14 milioni di euro se il giovane attaccante dimostrerà il suo valore. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Maldini ha ancora la possibilità di convincere il club a concretizzare l’acquisto. L’occasione potrebbe presentarsi vincendo la Coppa Italia, con la squadra che potrebbe così guadagnarsi la qualificazione per la Europa League. Un trionfo in questa competizione sarebbe decisivo per cambiare il futuro di Maldini a Roma, ma il percorso non è affatto facile.

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La Lazio si prepara ad affrontare avversari molto competitivi in semifinale. Se dovesse riuscire a passare il turno, Maldini avrà una concreta opportunità di rimanere nella capitale e continuare la sua esperienza in Serie A. Per ora, il giovane attaccante continua a lavorare sodo per guadagnarsi un posto fisso nella formazione di Maurizio Sarri. Con un po’ di fortuna, potrebbe essere proprio la Coppa Italia a decidere se Maldini resterà o meno in biancoceleste per la prossima stagione.

Con il destino del giovane calciatore legato strettamente alla competizione, la Lazio spera che Maldini possa rispondere positivamente alla sfida e, se possibile, trascinare la squadra verso il successo. La vittoria in Coppa Italia, infatti, sarebbe una chiave importante per il futuro di Daniel Maldini alla Lazio.