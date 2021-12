Milan, Maldini: «Delusione per l’eliminazione. C’è da fare uno o due step»

ELIMINAZIONE CHAMPIONS – «Ovviamente c’è delusione, anche per le partite che abbiamo fatto: dobbiamo fare uno o due step per arrivare a quel livello. Il Liverpool non è solo grandi giocatori, è anche grande mentalità. Il girone era molto difficile e pareggiando in casa con l’Atletico ci saremmo di qualificati, ma la realtà è un’altra e siamo arrivati quarti».

BILANCI – «È quasi matematico che se hai ricavi alti hai una rosa più competitiva e su 16 qualificati quelli coi bilanci più alti erano ai primi posti. Per arrivare a quel livello devi essere più creativo, noi abbiamo fatto una squadra che è l’unica sostenibile in questo momento. Noi non giocavamo in Champions e di conseguenza siamo entrati come quarti, stiamo guadagnando qualcosa e speriamo di continuare».

