Maldini fa 50: «Preoccupato per il Milan. Ritornare? A Barbara dissi sì»

Domani Paolo Maldini raggiungerà i 50 anni di età, per l’occasione Gazzetta dello Sport lo ha intervistato sui temi che riguardano il mondo rossonero

Nella giornata di domani l’ex capitano del Milan, Paolo Maldini, festeggerà i 50 anni di età. Per l’occasione particolare, la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan che verrà con la pendenza dell’Uefa sulle spalle rossonere: «Sono preoccupato. Non credo che l’Uefa ce l’abbia col Milan, anzi credo che vorrebbe un Milan forte. Poi vedremo gli sviluppi». E poi sceglie: «Il miglior Milan? Il primo di Sacchi, il ‘92-93 di Capello e il 2002-03 di Ancelotti. C’era tantissima qualità, anche in panchina».

Prosegue Maldini: «La maglia del Milan? Per me è così: io ho avuto solo due maglie, quella rossonera e quella azzurra. E la scelta, quella vera, non la fai da bambino ma poco alla volta comprendendo ad esempio che quella squadra ha i tuoi stessi obiettivi. Non ho mai preso in considerazione l’idea di lasciare il Milan e mai la società ha pensato di vendermi. Proposte ricevute per ritornare al Milan? Ho la fortuna di non aver bisogno di lavorare e quindi di poter selezionare. A Barbara Berlusconi, però, avevo detto sì: non è saltata per mia volontà. Ho detto di no alla proprietà attuale. Con la Nazionale avrei fatto il team manager al Mondiale 2014, ma poi non mi chiamarono più. Dissi no al Chelsea perché avevo appena smesso e non era chiaro il mio ruolo».